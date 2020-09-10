Son dakika haberi | Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, 25 Eylül'den itibaren onarılan boru hatları aracılığıyla...
Son dakika gündem haberi... Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, 25 Eylül'den itibaren onarılan boru hatları aracılığıyla Anadolu'dan KKTC'ye yeniden su verileceğini açıkladı.
10.09.2020 16:13 | Son Güncelleme: 10.09.2020 16:48
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, 25 Eylül'den itibaren onarılan boru hatları aracılığıyla Anadolu'dan KKTC'ye yeniden su verileceğini açıkladı.
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Kaynak: AA