Son dakika haberi | Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, 2021 yılı bütçe görüşmelerinin son gününde TBMM'de konuştu: (3)

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Yaptırımlardan korkumuz yok. Artık yaptırımlara pabuç bırakacak bir Türkiye yok. Kazandıracak şey yaptırımlar değil Türkiye'nin dostluğudur. Türkiye'yi dışlayan her ülkenin bölgede hareket alanı daralacaktır." dedi.

Oktay, TBMM Genel Kurulunda, 2021 yılı bütçesinin tümü üzerinde hükümet adına söz aldı.

CHP Konya Milletvekili Abdüllatif Şener'in, bütçenin tümü üzerindeki konuşmasında aslanlar ve ceylanlardan bahsettiğini aktaran Oktay, "Baktık, ne kadar artmış diye, 2002'de kayıt dışı istihdam oranı yüzde 52,1. Eylül 2020'de ne kadar biliyor musunuz? Yüzde 32,2. Hesap yanlış. Aradaki farkı siz bulun. İyileşme sağlamışız Sayın Şener." diye konuştu.

Şener'in ihracat verilerine ilişkin sözlerini anımsatan Oktay, 1980'de 2,9 milyar dolar olan ihracatın, 2019 yılı itibarıyla Kovid-19 öncesinde 180,8 milyar dolar olduğunu kaydetti.

1980'de ihracatın milli gelire oranı yüzde 3,2 iken, 2019'da bu oranın yüzde 23,8 olduğunu belirten Oktay, "Önceden de söylemiştim. CHP'nin, muhalefetin yanlış hesap yapmak gibi bir sorunu var." diye konuştu.

Oktay, tarımsal destekleme ödemeleri tutarının son 18 yılda 12 katına çıktığını ifade ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"2002 yılında 1,8 milyar lira olan tarımsal destek bütçesi 2020 yılında 22 milyar lira olarak belirlenmiştir. 2020 yılı tarımsal destek bütçesinin 2019 yılına göre artış oranı yüzde 37'dir. 2003-2020 Kasım döneminde reel olarak yapılan ödeme toplamı 311 milyar lira olarak gerçekleşmiştir. Sulamaya gelince, 'Hiçbir şey yapmadınız.' dediniz, buna da şaşırdık. Biz birçok iş, açılışlar yaptığımızı düşünüyorduk. 'Acaba bunlar sanal mı?' diye de düşündük, tekrar tek tek kontrol ettik. Türkiye'yi 2002'de 276 barajdan aldık, bugün itibarıyla 876 baraja getirdik. Aradaki farkı da mı biz anlatalım size, bunun ne anlama geldiğini? Yeraltı barajları kurduk, kurmaya da devam ediyoruz, devam edeceğiz."

Oktay, bugünkü görüşmelerde özel sermaye düşmanlığı hissettiklerini de belirterek, "İnşallah yanlış anlamışızdır. Özel sermayeye düşmanlık besleyen, hala Milli Şef Dönemi'nin, 1940'lardaki devletçi politikalarına özlemlerini yansıtırcasına 'İktidara geldiğimizde tüm yatırımları kamulaştıracağız, bunları kapatacağız.' Bunun anlamı ne biliyor musunuz? Siz şunu diyorsunuz; 'İktidara geldiğimizde biz tekrar bütün bunları KİT'leştireceğiz.' Yani hesap kitap bilmediğiniz için, yönetemediğiniz için görev zararlarından dolayı bitirdiğiniz KİT'leri, kamu bankalarını milletimiz unuttu zannediyor musunuz? Hayır, milletimiz hiçbirisini unutmadı, unutmaz da." değerlendirmelerinde bulundu.

Gençlere, internette "Kamu İktisadi Teşebbüsleri görev zararı" taraması yapmaları önerisi

"Y" ve "Z" kuşağındaki gençlere seslenen Oktay, gençlerin, internette "KİT yani Kamu İktisadi Teşebbüsleri görev zararı" taraması yapmaları halinde, kendisini çok iyi anlayacaklarını belirtti.

Oktay, ülkeyi, muhalefetin muhtaç ettiği IMF'den kurtaranın Cumhurbaşkanı Erdoğan ve AK Parti olduğuna işaret ederek, "IMF ile otel lobilerinde gizli gizli nasıl görüştüğünüzü milletimiz çok iyi biliyor. Bir kez daha söylüyorum, rahatlayın diye söylüyorum: IMF dönemi kapanmıştır. Türkiye, o günleri çoktan geride bırakmıştır. Siz IMF'ye hesap verdiniz biz o hesapları keserek, IMF'den hesap sorduk." dedi.

Genel Kurulda, "Rejim ve sistemi değiştireceğiz." şeklinde söylemlerin oluştuğunu aktaran Oktay, "bu hesap kitap bilmezlikle ve beceriksizliklerle sistemin, görev zararlarından, yanlış yönetimlerden dolayı batan KİT'ler, kamu bankaları dönemlerine götürüleceğini" söyledi.

"Üstad Necip Fazıl'ı CHP sıralarına alkışlattınız ya tebrik ediyorum"

Oktay, CHP'li Şener'in merhum Necip Fazıl'ı CHP sıralarına alkışlattığını anımsatarak, bunun için de Şener'e teşekkür etti.

Şener'in Genel Kurulda okuduğu Necip Fazıl'ın mısralarına da işaret eden Oktay, "Üstadın o mısraları da çok güzel ve anlamlıydı. Muhalefet için yine Sayın Şener'in kendi sözlerini tutanaklardan bir kez daha tekrarlıyorum: Yıllar geçmiş siz patinaj yapıp duruyorsunuz, dünyadan habersiz göklerde uçurtma uçuruyorsunuz. Biz aslanlar gibi koşuyoruz, hem de çok hızlı." ifadesini kullandı.

"2020'de sahada ve masada söz sahibi, aktif ve insani bir dış politika uyguladık"

2020 yılında, geride bırakılan 18 yılda olduğu gibi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde sahada ve masada söz sahibi, aktif ve insani bir dış politika uyguladıklarını belirten Oktay, son dönemde ulusal çıkarları ilgilendiren her türlü gelişme karşısında anında harekete geçtiklerini bildirdi.

"Ülkemizi çevreleyen coğrafyalardaki sorunların çözümünde izlediğimiz kararlı tutumu eleştirenler var. Bu çevreler tarihimizin ve coğrafyamızın bize yüklediği sorumlulukları göz ardı ediyor." diyen Oktay, sorunların çözümünde önceliği her zaman diplomasiye verdiklerini belirtti.

Yeri geldiğinde sahada gerekeni yapmaktan asla çekinmediklerini vurgulayan Oktay, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu kararlı duruşumuz sonucunda bugün tüm dünya pek çok bölgesel meselede Türkiye olmadan veya Türkiye'ye rağmen ilerleme sağlanamayacağının farkına varmıştır. ABD, AB ve Rusya dahil dış politikanın aktörleri Türkiye ile iş birliğinin ne ifade ettiğini aslında çok iyi biliyorlar. Haksız yaptırımlar ya da oldu bitti senaryoları yerine müzakerenin ortak çıkarlarımıza daha çok hizmet ettiğini bugüne kadar gördüler, yaşadılar. Bugünden sonra da görecekler, yaşayacaklar."

Suriye'deki adımlarının, Türkiye'nin sınırlarında bir terör koridorunun oluşmasını engellediğini, hem vatandaşların hem de kontrol altındaki bölgede Suriye halkının güvenliğini temin ettiklerini belirten Oktay, "Ülkemizde misafir ettiğimiz Suriyelilerin güvenli ve onurlu bir şekilde geri dönüşü için temel şart olan Suriye'de siyasi çözüm inisiyatiflerinin yolunu da biz açtık." dedi.

Oktay, Libya'da meşru hükümete verdikleri desteğin, daha fazla kardeş kanı dökülmesine engel olduğunu vurgulayarak, "Askeri iş birliğinden ticarete, eğitimden enerjiye pek çok alanda Libyalı kardeşlerimizin yanında olmayı sürdüreceğiz." diye konuştu.

"İrini Harekatı, Libya hükümetine yönelik açık bir ambargoya dönüştü"

Doğu Akdeniz'deki İrini Harekatı'nın Libya hükümetine yönelik açık bir ambargoya dönüştüğüne dikkati çeken Oktay, şu görüşlerini paylaştı:

"Akdeniz'de korsanlık yapan, er veya geç bizden cevabını alır. Korsanlık yapanların akıbetinin pek hayırlı olmadığını da tarih bize gösteriyor. Herkes ne ekerse onu biçer; türlü salvolarla ülkemizi Akdeniz'de köşeye sıkıştırmaya çalışanlar, tuzak kurmaya çalışanlar kazdıkları çukura kendileri düşecektir. Türkiye'ye karşı kurulan oyunları birer birer bozarız. Bugüne kadar olduğu gibi."

Doğu Akdeniz'de sergiledikleri kararlılıkla Türkiye'nin ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin meşru haklarına halel getirtmediklerini ve getirtmeyeceklerini anlatan Oktay, şunları kaydetti:

"Bizim için Doğu Akdeniz'de aynı derecede öneme sahip iki boyut var; birisi ülkemizin kıta sahanlığındaki haklarını korumaktır, ikincisi ise adanın etrafındaki doğal kaynaklar dahil Kıbrıs Türk'ünün hak ve çıkarlarının garanti altına alınmasıdır. Milli sondaj ve sismik araştırma gemilerimiz kendi kıta sahanlığımızın yanı sıra Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ruhsat sahalarında faaliyetlerini sürdürüyor. Karadeniz'de doğal gazı nasıl keşfettiysek, göreceksiniz Doğu Akdeniz'deki enerji kaynaklarını da aynı şekilde bulacağız."

"Kıbrıs Türk'ünü yok saymaya artık bir son verilmeli"

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti halkının, son Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde iki devletli çözüm yönündeki iradesini açık şekilde sandığa yansıttığını belirten Oktay, Türk milletinin de Kıbrıs Türk'ünü eşit egemenlik mücadelesinde hiçbir zaman yalnız bırakmadığını, bundan sonra da bırakmayacağını vurguladı.

Oktay, "Ne geçmişte yapılan haksızlıkları, zulümleri unutmak ne de bugün oynanmaya çalışılan oyunları görmezden gelmek mümkündür. Uluslararası toplum, Kıbrıs Türkü'nü yok saymaya artık bir son vermesi çağrısında bulundu."

AB başta olmak üzere, uluslararası topluma gazi Meclis'ten bir kez daha seslenmek istediğini belirten Oktay, konuşmasına şöyle devam etti:

"KKTC'ye karşı, ulaşım gibi temel insan hakları da dahil ambargolar, adaletsiz ve dışlayıcı yaklaşımlar böyle sürüp gider mi sanıyorsunuz? Buna müsaade etmeyeceğimizi buradan bir kez daha haykırmak istiyorum. Daha ne zamana kadar Kıbrıs Türk'ünün adadaki varlığını görmezden geleceksiniz? Uluslararası toplumun gözleri kör, vicdanı sağır olsa da biz Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni yalnız bırakamayız." ifadesine yer verdi.

KKTC'nin, kendi toprağı olan Maraş'ı çözüme yönelik bir iyi niyet göstergesi olarak kapalı tutmasına rağmen, 46 yıldır bir çözüme ulaşılamadığını, Kıbrıs'ın incisi Maraş'ın atıl kaldığını belirten Oktay, oysa Maraş'ın uluslararası hukuk temelinde ve oradaki hak sahiplerinin de haklarını teslim edecek şekilde açılmasının mümkün olduğunu kaydetti.

"Dünyanın sayılı sahillerinden birisi artık kapalı değildir"

Türkiye'nin, bu statükonun kırılması için KKTC'nin şartsız bir şekilde yanında olduğunu anımsatan Oktay, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Biz biliyoruz ki bu hayalet şehrin yeniden hayat bulması, Kıbrıs sorununun siyasi çözümü yolunda önemli bir merhale olacak. Bu doğrultuda KKTC'nin Kapalı Maraş bölgesinde yaptığı envanter çalışmalarını ve bu konudaki istişareleri destekledik. Maraş'ın eski günlerine dönmesi için bakanlıklarımız ve yerel yönetimlerimizle birlikte KKTC'nin yanında olduk. Bunu tek taraflı Rum kesimi çıkarlarının neden olduğu çözümsüzlüğü reddeden Türkiye Cumhuriyeti ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin ortak siyasi kararı olarak gerçekleştirdik. Dünyanın sayılı sahillerinden birisi artık kapalı değildir. Maraş, sahili ve sahil şeridindeki parkları, cadde ve sokaklarıyla Kıbrıs Türkü, kardeşlerimizin kullanımındadır. Devam eden süreçlerin tamamlanmasıyla bütünüyle hayat bulduğu günleri de inşallah hep birlikte göreceğiz. Bu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne kattığı siyasi vizyonun yanında turizm alanında katma değer getirecek ve ciddi bir ekonomik kazanım da sağlayacaktır. Çözüm, Ada'nın 1571 yılından bu yana asli unsuru olan Kıbrıs Türkü'nün sağlam iradesi ve Türkiye'nin desteği ile gelecektir. Yeter ki irade olsun, her şeyin bir çözümü var. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin siyasi ve ekonomik olarak küresel sistemin eşit bir üyesi haline gelmesi için mücadelemizi sürdüreceğiz."

"Kardeşlerimizi Boraltan Köprüsü'nde katillere teslim edenlerden olmadık"

Karabağ'daki istiklal mücadelesinde Azerbaycan'ın yanında olduklarını vurgulayan Oktay, "Karabağ artık şanlı bir zaferi ifade ediyor. Hamdolsun bugün Karabağ'da Azerbaycan bayrağı dalgalanıyor. Biz, İnönü dönemi CHP'si gibi ülkemize sığınan Azerbaycanlı kardeşlerimizi Boraltan Köprüsü'nde katillere teslim edenlerden olmadık. Tek parti döneminin Boraltan Köprüsü'nden milletimize miras bıraktığı mahcubiyeti, Karabağ konusundaki duruşumuzla telafi ettik. Hepimiz adına telafi ettik bunu. Milletimize yakışan da budur." diye konuştu.

"2020'deki küresel sorunda Türkiye dayanışmanın en güzel örneklerini sergiledi"

İnsanlığın küresel bir sorunla test edildiği 2020 yılında, tüm dünya içine kapanırken, Türkiye'nin hem vatandaşlarına kol kanat gerdiğini hem de uluslararası dayanışmanın en güzel örneklerini sergilediğini söyleyen Oktay, 150'den fazla ülkeye ve pek çok uluslararası kuruluşa tıbbi yardım ulaştırmanın yanında, 100 binin üzerinde vatandaşın sağ salim Türkiye'ye getirildiğini anlattı.

"2021'de de Cumhurbaşkanımız liderliğinde, milli menfaatlerimizi korumak ve bölgesel-küresel barışa katkıda bulunmak için en etkin dış politikayı uygulamaya devam edeceğiz." diyen Oktay, sözlerine şöyle devam etti:

"Bugün kendi sözünü söyleyen, kendi yolunu çizen ve kardeşleriyle yürüyen bir Türkiye var. Biz ilişkileri zedeleyecek tek yanlı yaptırımlardan değil, her zaman iletişimden, diplomasiden yana olduk. Bölgemizin de dünyanın da özellikle bu salgın döneminde ambargolara değil, sürdürülebilir iş birliğine ihtiyacı olduğuna inanıyoruz. Her zaman olduğu gibi milletimizin menfaatleri doğrultusunda aklıselimden yana olmaya devam edeceğiz. Yaptırımlardan korkumuz yok. Artık yaptırımlara pabuç bırakacak bir Türkiye yok. Kazandıracak şey yaptırımlar değil Türkiye'nin dostluğudur. Türkiye'yi dışlayan her ülkenin bölgede hareket alanı daralacaktır. Ben alınan bu haksız yaptırım kararını bir kez daha şiddetle kınıyorum. Meclisimizin yaptırımlara karşı gösterdiği güçlü iradenin de altını bir kez daha çizmek istiyorum.

Türkiye bu yaptırımlara karşı tek yumruk olmayı bilmiştir. Bu kararların etkisi ne mi olacak? Aynen İHA'larda olduğu gibi S-400'ler konusunda ülkemize karşı takınılan tavır da dünyanın en ileri hava savunma sistemlerini geliştirmemize vesile olacak. Daha iki gün önce yerli ve milli imkanlarla ürettiğimiz Alçak İrtifa Hava Savunma Füze Sistemi HİSAR-A artının test atışını gerçekleştirdik. Havada ve karada; İHA, SİHA sistemlerinde ve otonom araçlarda elde ettiğimiz tecrübeyi deniz araçlarına aktarıyor, Mavi Vatan'da egemenliğimizi daha da güçlendirme yönünde ilerliyoruz.

Savunma alanında bugün yerli ve milli imkanlarla ürettiğimiz radar ve elektronik harp sistemlerimiz, füze, roket ve mühimmatlarımız, yurt içinde ve sınır ötesi operasyonlarımızda kahraman ordumuzu daha da güçlendirmektedir. Kahraman güvenlik güçlerimiz ve yükselen savunma sanayimiz sayesinde sahada da masada da diplomasimizle de hak ve çıkarlarını korumak için sözünü söyleyen ve gereğini yapan lideriyle birlikte bir Türkiye var. Dost ve kardeş ülkelerin yanında duran; mazlumların, mağdurların imdadına yetişen bir Türkiye var."

2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile 2019 Yılı Kesin Hesap Kanunu Teklifi'nin hazırlanmasında gösterdiği perspektif, liderlik ve vizyon için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, bütçenin görüşmelerine destek ve katkı sunan milletvekillerine, bakanlıklara ve kurum çalışanlarına teşekkür eden Oktay, 2021 yılı bütçesinin hayırlı olmasını diledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Kemal Akan