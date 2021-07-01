Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'nı kutladı

Gelen son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Oktay, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, "Ülkemizin kara sularındaki bağımsızlık ve egemenliğinin nişanesi olan 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı kutlu olsun. Bu vesileyle denizcilik tarihimizin şanlı kahramanlarını ve deniz şehitlerimizi rahmetle yad ediyor, tüm denizcilerimizi muhabbetle selamlıyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Yasin Güler