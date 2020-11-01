Son dakika haber | Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Çalışmalar tamamen neticelenene kadar 7/24, sürekli çalışılacak"
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Son dakika haber | Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Çalışmalar tamamen neticelenene kadar 7/24, sürekli çalışılacak"

01.11.2020 07:47 | Son Güncelleme: 01.11.2020 08:03

Son dakika gündem haberine göre Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Bayraklı ilçesindeki enkaz bölgelerini inceledi, depremzedeleri ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Bayraklı ilçesindeki enkaz bölgelerini inceledi, depremzedeleri ziyaret etti.

Vali Yavuz Selim Köşger ve AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu ile depremle yıkılan Barış Sitesi'nin enkazında incelemelerde bulunan Oktay, arama kurtarma çalışmalarına katılan ekiplerle sohbet etti, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Enkaz çevresinde umutlu bekleyişlerini sürdüren vatandaşları da ziyaret eden Oktay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, depremzedelere geçmiş olsun, yakınlarını kaybedenlere başsağlığı dileklerini ifade ederek "Tüm ekiplerimiz çalışıyor. İnşallah çalışmalar tamamen neticelenene kadar 7/24, sürekli çalışılacak." dedi.

Ölenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar dileyen Oktay'a, bir kadın depremzede, "Allah'ım hainlere fırsat vermesin. Her zaman devletimizi var etsin. Cumhurbaşkanımızı, sizleri başımızdan eksik etmesin. Sizler varken bizler varız." diye dua etti.

Öte yandan ziyaret sırasında bir kadın depremzede, AFAD ekibinden, kedisinin çökme tehlikesi bulunan binadan çıkarılmasını istedi. Görevlilerin itfaiye merdiveni ve vinciyle durumu değerlendireceklerini belirtmesi sonrası Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, "Sizin de metanetli olmanız lazım. Arkadaşlarımız eğer yapamıyoruz diye bir şey söylüyorsa bilin ki orada başka bir canı koruyorlar. Arama kurtarmayı yapan arkadaşlarımıza da zarar gelmeden bu çalışmaları yapmamız lazım." diye konuştu.

Depremzede kadın ise Oktay'a teşekkür ederek "Bu kadar üzüntünün, cehennemin içinde çok içten söylüyorum, her şey o kadar sistemli ilerliyor ki saniyeler içinde herkes burada oldu ve her türlü eksik tamamlandı. Sizleri görmek vesile oldu kızım da (kedim) kurtulursa sizlerin sayesinde olacak. Diğer canlar için de hepsi için dua ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Son dakika haber | Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: 'Çalışmalar tamamen neticelenene kadar 7/24, sürekli çalışılacak'
Son dakika haber | Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: 'Çalışmalar tamamen neticelenene kadar 7/24, sürekli çalışılacak'
Son dakika haber | Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: 'Çalışmalar tamamen neticelenene kadar 7/24, sürekli çalışılacak'
Son dakika haber | Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: 'Çalışmalar tamamen neticelenene kadar 7/24, sürekli çalışılacak'

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cebrail Karabulut

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