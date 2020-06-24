Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: "Darbeciler bilmelidir ki Libya'da barışın geleceğini... Gelen son dakika haberlerine göre Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: "Darbeciler bilmelidir ki Libya'da barışın geleceğini belirleyecek olan uluslararası hukukun meşru çizgisi olacaktır.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: "Darbeciler bilmelidir ki Libya'da barışın geleceğini belirleyecek olan uluslararası hukukun meşru çizgisi olacaktır." Kaynak: AA