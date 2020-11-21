Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan: "Hukuki altyapımızı geliştirerek, ekonomimizin oturduğu temelleri güçlendirerek, üretimi ve...

Edinilen son dakika gelişmesine göre Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan: "Hukuki altyapımızı geliştirerek, ekonomimizin oturduğu temelleri güçlendirerek, üretimi ve istihdamı artırarak, salgın sonrası yeniden şekillenecek dünyada kendimize iyi bir yer edinmekte kararlıyız."