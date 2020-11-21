Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan: "Hukuki altyapımızı geliştirerek, ekonomimizin oturduğu temelleri güçlendirerek, üretimi ve...
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Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan: "Hukuki altyapımızı geliştirerek, ekonomimizin oturduğu temelleri güçlendirerek, üretimi ve...

21.11.2020 14:07 | Son Güncelleme: 21.11.2020 14:10
Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan:

Edinilen son dakika gelişmesine göre Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan: "Hukuki altyapımızı geliştirerek, ekonomimizin oturduğu temelleri güçlendirerek, üretimi ve istihdamı artırarak, salgın sonrası yeniden şekillenecek dünyada kendimize iyi bir yer edinmekte kararlıyız."

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan: "Hukuki altyapımızı geliştirerek, ekonomimizin oturduğu temelleri güçlendirerek, üretimi ve istihdamı artırarak, salgın sonrası yeniden şekillenecek dünyada kendimize iyi bir yer edinmekte kararlıyız."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Güç Gönel

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