Son dakika haberi | Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan: "Önümüzdeki süreçte 'TAMAM' diye...
Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan: "Önümüzdeki süreçte 'TAMAM' diye sloganlaştırdığımız temizlik, maske, mesafe tedbirlerini harfiyen uygulayarak partimize yeni üyeler kazandırma çalışmalarına devam edeceğiz.
12.09.2020 20:11 | Son Güncelleme: 12.09.2020 20:14
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan: "Önümüzdeki süreçte 'TAMAM' diye sloganlaştırdığımız temizlik, maske, mesafe tedbirlerini harfiyen uygulayarak partimize yeni üyeler kazandırma çalışmalarına devam edeceğiz."
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Kaynak: AA