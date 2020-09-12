Son dakika haberi | Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan: "Önümüzdeki süreçte 'TAMAM' diye...
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Son dakika haberi | Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan: "Önümüzdeki süreçte 'TAMAM' diye...

Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan: "Önümüzdeki süreçte 'TAMAM' diye sloganlaştırdığımız temizlik, maske, mesafe tedbirlerini harfiyen uygulayarak partimize yeni üyeler kazandırma çalışmalarına devam edeceğiz.

Son dakika haberi | Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan:
12.09.2020 20:11 | Son Güncelleme: 12.09.2020 20:14

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan: "Önümüzdeki süreçte 'TAMAM' diye sloganlaştırdığımız temizlik, maske, mesafe tedbirlerini harfiyen uygulayarak partimize yeni üyeler kazandırma çalışmalarına devam edeceğiz."

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Kaynak: AA

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