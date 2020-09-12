Son dakika haberi | Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan: "Önümüzdeki süreçte 'TAMAM' diye... Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan: "Önümüzdeki süreçte 'TAMAM' diye sloganlaştırdığımız temizlik, maske, mesafe tedbirlerini harfiyen uygulayarak partimize yeni üyeler kazandırma çalışmalarına devam edeceğiz.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan: "Önümüzdeki süreçte 'TAMAM' diye sloganlaştırdığımız temizlik, maske, mesafe tedbirlerini harfiyen uygulayarak partimize yeni üyeler kazandırma çalışmalarına devam edeceğiz." Kaynak: AA