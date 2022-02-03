Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Ukrayna ile diplomatik ilişkilerimizin 30 yıl önce bugün kurulmuş olması ziyaretime tarihi bir boyut... - Haberler
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Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Ukrayna ile diplomatik ilişkilerimizin 30 yıl önce bugün kurulmuş olması ziyaretime tarihi bir boyut...

İhlas Haber Ajansı - Politika
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Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan:

Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Ukrayna ile diplomatik ilişkilerimizin 30 yıl önce bugün kurulmuş olması ziyaretime tarihi bir boyut kazandırmıştır.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Ukrayna ile diplomatik ilişkilerimizin 30 yıl önce bugün kurulmuş olması ziyaretime tarihi bir boyut kazandırmıştır." - KİEV

İhlas Haber Ajansı - Politika

Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanı, Ukrayna, Politika, Haber

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