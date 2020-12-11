Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Türkiye'nin 2020'yi nasıl kapattığına 2021'i nasıl karşıladığına sadece rakamlara bakarak anlayamayız."
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Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Türkiye'nin 2020'yi nasıl kapattığına 2021'i nasıl karşıladığına sadece rakamlara bakarak anlayamayız."

11.12.2020 14:20 | Son Güncelleme: 11.12.2020 14:25
Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan:

Bir son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Türkiye'nin 2020'yi nasıl kapattığına 2021'i nasıl karşıladığına sadece rakamlara bakarak anlayamayız."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Türkiye'nin 2020'yi nasıl kapattığına 2021'i nasıl karşıladığına sadece rakamlara bakarak anlayamayız." - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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