Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Türkiye'nin 2020'yi nasıl kapattığına 2021'i nasıl karşıladığına sadece rakamlara bakarak anlayamayız."

Bir son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Türkiye'nin 2020'yi nasıl kapattığına 2021'i nasıl karşıladığına sadece rakamlara bakarak anlayamayız."