Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Türkiye'nin 2020'yi nasıl kapattığına 2021'i nasıl karşıladığına sadece rakamlara bakarak anlayamayız."
11.12.2020 14:20 | Son Güncelleme: 11.12.2020 14:25
Bir son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Türkiye'nin 2020'yi nasıl kapattığına 2021'i nasıl karşıladığına sadece rakamlara bakarak anlayamayız."
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Türkiye'nin 2020'yi nasıl kapattığına 2021'i nasıl karşıladığına sadece rakamlara bakarak anlayamayız." - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı