Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Tokyo 2020'den rekor sayıda madalyayla dönen Olimpiyat Millî Takımımızı canı gönülden tebrik ediyorum.
Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Tokyo 2020'den rekor sayıda madalyayla dönen Olimpiyat Milli Takımımızı canı gönülden tebrik ediyorum.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Tokyo 2020'den rekor sayıda madalyayla dönen Olimpiyat Milli Takımımızı canı gönülden tebrik ediyorum. Madalya kazansın kazanmasın, her bir evladımız Türkiye'yi hakkıyla temsil etmiş, bizlere büyük gurur yaşatmıştır. Teşekkürler." - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı