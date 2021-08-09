Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Tokyo 2020'den rekor sayıda madalyayla dönen Olimpiyat Millî Takımımızı canı gönülden tebrik ediyorum.
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Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Tokyo 2020'den rekor sayıda madalyayla dönen Olimpiyat Millî Takımımızı canı gönülden tebrik ediyorum.

Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: 'Tokyo 2020'den rekor sayıda madalyayla dönen Olimpiyat Millî Takımımızı canı gönülden tebrik ediyorum.
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Tokyo 2020'den rekor sayıda madalyayla dönen Olimpiyat Milli Takımımızı canı gönülden tebrik ediyorum.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Tokyo 2020'den rekor sayıda madalyayla dönen Olimpiyat Milli Takımımızı canı gönülden tebrik ediyorum. Madalya kazansın kazanmasın, her bir evladımız Türkiye'yi hakkıyla temsil etmiş, bizlere büyük gurur yaşatmıştır. Teşekkürler." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Tokyo 2020'den rekor sayıda madalyayla dönen Olimpiyat Millî Takımımızı canı gönülden tebrik ediyorum. - Haberler
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