Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Terör meselesinde örgütler arasında ayrım yapan çarpık anlayış mevcudiyetini koruyor.
Son dakika politika haberine göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Terör meselesinde örgütler arasında ayrım yapan çarpık anlayış mevcudiyetini koruyor.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Terör meselesinde örgütler arasında ayrım yapan çarpık anlayış mevcudiyetini koruyor. Böyle bir tavır teröre cesaret verecektir" dedi. - BRÜKSEL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı