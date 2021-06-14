Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Terör meselesinde örgütler arasında ayrım yapan çarpık anlayış mevcudiyetini koruyor.
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Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Terör meselesinde örgütler arasında ayrım yapan çarpık anlayış mevcudiyetini koruyor.

Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Terör meselesinde örgütler arasında ayrım yapan çarpık anlayış mevcudiyetini koruyor.
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Son dakika politika haberine göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Terör meselesinde örgütler arasında ayrım yapan çarpık anlayış mevcudiyetini koruyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Terör meselesinde örgütler arasında ayrım yapan çarpık anlayış mevcudiyetini koruyor. Böyle bir tavır teröre cesaret verecektir" dedi. - BRÜKSEL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Terör meselesinde örgütler arasında ayrım yapan çarpık anlayış mevcudiyetini koruyor. - Haberler
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