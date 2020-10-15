Cumhurbaşkanı Erdoğan erken seçim tartışmalarına son noktayı koydu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ne erken seçimi, dünyanın hangi gelişmiş ülkesinde belirlenen zamanın dışında seçime gidiliyor, bunlar kabile devletlerinin yaptığı işler" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ne erken seçimi, dünyanın hangi gelişmiş ülkesinde belirlenen zamanın dışında seçime gidiliyor, bunlar kabile devletlerinin yaptığı işler" dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "En kısa sürede yükseköğretimde de eğitimi başlatacağız. Nerede bir zulüm varsa Türkiye orada. Libya'da zulüm var, sessiz kalamayız. Suriye'de zulüm var, ne yapalım, sessiz mi kalalım. Somali'deki zulmü seyir mi edelim. Bunlar bizim kardeşlerimiz, biz duramayız. Tarih boyunca ecdadımızın bize yıktığı bir mesuliyet var. O yüzden biz durmaz ve oralarda da görevimizi yerine getirmenin gayreti içinde oluruz. Ne erken seçimi, Dünyanın hangi gelişmiş ülkesinde belirlenen zamanın dışında seçime gidiliyor, bunlar kabile devletlerinin yaptığı işler. Seçim 2023 Haziran aydında. İnşallah Cumartesi günü sondaj gemimizle birlikte, yapılan çalışmaları bizzat gemide takip edeceğim. Temenni ederim ki orada yeni müjdeler tespit eder ve açıklarız" dedi.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Zafer Fatih Beyaz