Son dakika haberi | Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan KKTC Cumhuriyet Meclisi'nde yaptığı konuşmada, "Türkiye ile KKTC arasındaki ebedi ve ezeli kardeşliğimizi tüm...

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan KKTC Cumhuriyet Meclisi'nde yaptığı konuşmada, "Türkiye ile KKTC arasındaki ebedi ve ezeli kardeşliğimizi tüm dünyaya bir kez daha ilan ediyoruz" dedi.