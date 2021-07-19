Son dakika haberi | Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan KKTC Cumhuriyet Meclisi'nde yaptığı konuşmada, "Türkiye ile KKTC arasındaki ebedi ve ezeli kardeşliğimizi tüm...
Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan KKTC Cumhuriyet Meclisi'nde yaptığı konuşmada, "Türkiye ile KKTC arasındaki ebedi ve ezeli kardeşliğimizi tüm dünyaya bir kez daha ilan ediyoruz" dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan KKTC Cumhuriyet Meclisi'nde yaptığı konuşmada, "Türkiye ile KKTC arasındaki ebedi ve ezeli kardeşliğimizi tüm dünyaya bir kez daha ilan ediyoruz" dedi. - LEFKOŞA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı