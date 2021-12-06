Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar'a gitti - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar'a gitti

AA / Kaan Bozdoğan - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar Devleti Emiri Şeyh Temim bin Hamad El Sani'nin davetiyle iki ülke arasındaki Yüksek Stratejik Komitesi'nin Yedinci Toplantısı'na katılmak üzere Katar'a gitti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar Devleti Emiri Şeyh Temim bin Hamad El Sani'nin davetiyle iki ülke arasındaki Yüksek Stratejik Komitesi'nin Yedinci Toplantısı'na katılmak üzere Katar'a gitti.

Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar'a gitti

Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar'a gitti

Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar'a gitti

Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar'a gitti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar'a hareketinden önce açıklamada bulundu: (2)

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar'a hareketinden önce açıklamada bulundu: (2)

 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar'a hareketinden önce açıklamada bulundu: (1)

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar'a hareketinden önce açıklamada bulundu: (1)

 Katar Dışişleri Bakanı Al Sani: 'Biz çeşitlilik içeren Türk ekonomisine güveniyoruz'

Katar Dışişleri Bakanı Al Sani: "Biz çeşitlilik içeren Türk ekonomisine güveniyoruz"

AA / Kaan Bozdoğan - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
title