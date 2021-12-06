Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar'a gitti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar Devleti Emiri Şeyh Temim bin Hamad El Sani'nin davetiyle iki ülke arasındaki Yüksek Stratejik Komitesi'nin Yedinci Toplantısı'na katılmak üzere Katar'a gitti.