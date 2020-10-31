Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İzmir'de deprem bölgesini ziyaret etti
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Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İzmir'de deprem bölgesini ziyaret etti

31.10.2020 21:31 | Son Güncelleme: 31.10.2020 21:31
Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İzmir'de deprem bölgesini ziyaret etti

Son dakika haberler: Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İzmir'deki deprem sonrası arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü bölgeyi ziyaret etti.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İzmir'deki deprem sonrası arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü bölgeyi ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bornova ilçesinde kriz merkezindeki basın toplantısının ardından, depremin en büyük hasarı verdiği Bayraklı ilçesine geçti.

Mansuroğlu Mahallesi'nde çöken Rıza Bey Apartmanı'nın enkaz alanına giren Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu ve yetkililerden çalışmalara ilişkin bilgi aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ve AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım'ın yanı sıra arama kurtarma çalışmalarını yürüten kurumların yetkilileri de eşlik etti.

Erdoğan'a, alandan ayrıldığı sırada bazı vatandaşlar sevgi gösterisinde bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Efsun Erbalaban Yılmaz

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