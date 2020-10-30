Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "İzmir'de meydana gelen depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun. Devletimiz tüm imkanlarıyla...
30.10.2020 15:46 | Son Güncelleme: 30.10.2020 15:51
Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "İzmir'de meydana gelen depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun. Devletimiz tüm imkanlarıyla depremden etkilenen vatandaşlarımızın yanındayız. İlgili tüm kurumlarımızla, bakanlarımızla bölgede gerekli çalışmalara başlamak için harekete geçtik."
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "İzmir'de meydana gelen depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun. Devletimiz tüm imkanlarıyla depremden etkilenen vatandaşlarımızın yanındayız. İlgili tüm kurumlarımızla, bakanlarımızla bölgede gerekli çalışmalara başlamak için harekete geçtik." - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı