Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, Milli Eğitim Bakanlığına Bakan Yardımcısı Mahmut Özer atandı.
Son dakika habere göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, Milli Eğitim Bakanlığına Bakan Yardımcısı Mahmut Özer atandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, Milli Eğitim Bakanlığına Bakan Yardımcısı Mahmut Özer atandı. - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı