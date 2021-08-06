Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, Milli Eğitim Bakanlığına Bakan Yardımcısı Mahmut Özer atandı.
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Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, Milli Eğitim Bakanlığına Bakan Yardımcısı Mahmut Özer atandı.

Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, Milli Eğitim Bakanlığına Bakan Yardımcısı Mahmut Özer atandı.
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika habere göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, Milli Eğitim Bakanlığına Bakan Yardımcısı Mahmut Özer atandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, Milli Eğitim Bakanlığına Bakan Yardımcısı Mahmut Özer atandı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Son Dakika | Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, Milli Eğitim Bakanlığına Bakan Yardımcısı Mahmut Özer atandı.
Son Dakika | Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, Milli Eğitim Bakanlığına Bakan Yardımcısı Mahmut Özer atandı.
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Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, Milli Eğitim Bakanlığına Bakan Yardımcısı Mahmut Özer atandı. - Haberler
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