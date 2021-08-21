Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararla, Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Mehmet Naci İnci, Marmara Üniversitesi...
Son dakika haberlerine göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararla, Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Mehmet Naci İnci, Marmara Üniversitesi Rektörlüğüne ise Prof. Dr. Mustafa Kurt atandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararla, Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Mehmet Naci İnci, Marmara Üniversitesi Rektörlüğüne ise Prof. Dr. Mustafa Kurt atandı. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı