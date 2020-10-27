Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hollanda'da aşırı sağcı Özgürlük Partisi lideri Wilders hakkında hakaret içerikli paylaşımları nedeniyle suç...
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Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hollanda'da aşırı sağcı Özgürlük Partisi lideri Wilders hakkında hakaret içerikli paylaşımları nedeniyle suç...

27.10.2020 11:00 | Son Güncelleme: 27.10.2020 11:05
Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hollanda'da aşırı sağcı Özgürlük Partisi lideri Wilders hakkında hakaret içerikli paylaşımları nedeniyle suç...

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hollanda'da aşırı sağcı Özgürlük Partisi lideri Wilders hakkında hakaret içerikli paylaşımları nedeniyle suç duyurusunda bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hollanda'da aşırı sağcı Özgürlük Partisi lideri Wilders hakkında hakaret içerikli paylaşımları nedeniyle suç duyurusunda bulundu. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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