Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Hem ülkemizi ve hem de dünyayı daha yaşanabilir ve temiz çevre ile buluşturmak için çalışmaya devam edeceğiz."
Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Hem ülkemizi ve hem de dünyayı daha yaşanabilir ve temiz çevre ile buluşturmak için çalışmaya devam edeceğiz.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Hem ülkemizi ve hem de dünyayı daha yaşanabilir ve temiz çevre ile buluşturmak için çalışmaya devam edeceğiz." - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı