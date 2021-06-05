Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Hem ülkemizi ve hem de dünyayı daha yaşanabilir ve temiz çevre ile buluşturmak için çalışmaya devam edeceğiz."

Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Hem ülkemizi ve hem de dünyayı daha yaşanabilir ve temiz çevre ile buluşturmak için çalışmaya devam edeceğiz.