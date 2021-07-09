Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Geçmişte adı zulümle anılan Diyarbakır Cezaevini yakında boşaltıyor ve Kültür Merkezi olarak sizlerin hizmetine...
Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Geçmişte adı zulümle anılan Diyarbakır Cezaevini yakında boşaltıyor ve Kültür Merkezi olarak sizlerin hizmetine sunuyoruz.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Geçmişte adı zulümle anılan Diyarbakır Cezaevini yakında boşaltıyor ve Kültür Merkezi olarak sizlerin hizmetine sunuyoruz." - DİYARBAKIR
Kaynak: İhlas Haber Ajansı