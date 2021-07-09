Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Geçmişte adı zulümle anılan Diyarbakır Cezaevini yakında boşaltıyor ve Kültür Merkezi olarak sizlerin hizmetine...
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Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Geçmişte adı zulümle anılan Diyarbakır Cezaevini yakında boşaltıyor ve Kültür Merkezi olarak sizlerin hizmetine...

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: 'Geçmişte adı zulümle anılan Diyarbakır Cezaevini yakında boşaltıyor ve Kültür Merkezi olarak sizlerin hizmetine...
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Geçmişte adı zulümle anılan Diyarbakır Cezaevini yakında boşaltıyor ve Kültür Merkezi olarak sizlerin hizmetine sunuyoruz.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Geçmişte adı zulümle anılan Diyarbakır Cezaevini yakında boşaltıyor ve Kültür Merkezi olarak sizlerin hizmetine sunuyoruz." - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Geçmişte adı zulümle anılan Diyarbakır Cezaevini yakında boşaltıyor ve Kültür Merkezi olarak sizlerin hizmetine... - Haberler
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