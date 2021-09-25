Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan yurt açıklaması
Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Son günlerde üniversite öğrencileriyle alakalı maalesef çok çirkin bir kampanya sürdürülüyor.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Son günlerde üniversite öğrencileriyle alakalı maalesef çok çirkin bir kampanya sürdürülüyor. İktidara geldiğimizden bu yana yurt kapasitelerini hiçbir dönemde olmadığı kadarıyla tırmandıran neredeyse 1 milyona yakın yurt kapasitesine sahip olan bir iktidarız. Bunu görmeden yalan yanlış, ilgisi alakası olmayan kişileri bankların üzerine yatırarak yalan yanlış kampanyalar sürdürülüyor" dedi.
(İHA)
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