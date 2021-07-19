Son dakika haberi | Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Cenevre'de sunulan öneri tarihi bir fırsat, bu tarihi fırsatı değerlendirmeleri yönündeki çağrımı tekrarlıyorum"...
Son dakika haberler... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Cenevre'de sunulan öneri tarihi bir fırsat, bu tarihi fırsatı değerlendirmeleri yönündeki çağrımı tekrarlıyorum" dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Cenevre'de sunulan öneri tarihi bir fırsat, bu tarihi fırsatı değerlendirmeleri yönündeki çağrımı tekrarlıyorum" dedi. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı