Son dakika haberi | Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Cenevre'de sunulan öneri tarihi bir fırsat, bu tarihi fırsatı değerlendirmeleri yönündeki çağrımı tekrarlıyorum"...
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Son dakika haberi | Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Cenevre'de sunulan öneri tarihi bir fırsat, bu tarihi fırsatı değerlendirmeleri yönündeki çağrımı tekrarlıyorum"...

Son dakika haberi | Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Cenevre'de sunulan öneri tarihi bir fırsat, bu tarihi fırsatı değerlendirmeleri yönündeki çağrımı tekrarlıyorum'...
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Son dakika haberler... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Cenevre'de sunulan öneri tarihi bir fırsat, bu tarihi fırsatı değerlendirmeleri yönündeki çağrımı tekrarlıyorum" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Cenevre'de sunulan öneri tarihi bir fırsat, bu tarihi fırsatı değerlendirmeleri yönündeki çağrımı tekrarlıyorum" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Son dakika haberi | Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Cenevre'de sunulan öneri tarihi bir fırsat, bu tarihi fırsatı değerlendirmeleri yönündeki çağrımı tekrarlıyorum"... - Haberler
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