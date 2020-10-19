Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Başta terör örgütü olmak üzere kurduğumuz hayallerle aramıza kimsenin girmesine izin vermedik.
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Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Başta terör örgütü olmak üzere kurduğumuz hayallerle aramıza kimsenin girmesine izin vermedik.

19.10.2020 00:58 | Son Güncelleme: 19.10.2020 01:10
Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan:

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Başta terör örgütü olmak üzere kurduğumuz hayallerle aramıza kimsenin girmesine izin vermedik.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Başta terör örgütü olmak üzere kurduğumuz hayallerle aramıza kimsenin girmesine izin vermedik. Son 18 yılda Şırnak'a eski parayla 12,5 katrilyon tutarında yatırım gerçekleştirdik." - ŞIRNAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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