Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Başta terör örgütü olmak üzere kurduğumuz hayallerle aramıza kimsenin girmesine izin vermedik.
19.10.2020 00:58 | Son Güncelleme: 19.10.2020 01:10
Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Başta terör örgütü olmak üzere kurduğumuz hayallerle aramıza kimsenin girmesine izin vermedik.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Başta terör örgütü olmak üzere kurduğumuz hayallerle aramıza kimsenin girmesine izin vermedik. Son 18 yılda Şırnak'a eski parayla 12,5 katrilyon tutarında yatırım gerçekleştirdik." - ŞIRNAK
Kaynak: İhlas Haber Ajansı