Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Başarıyla tamamlanan Afrika'ya açılım politikamız 2013 yılı itibariyle yerini Afrika ortaklık politikasına... - Haberler
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Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Başarıyla tamamlanan Afrika'ya açılım politikamız 2013 yılı itibariyle yerini Afrika ortaklık politikasına...

İhlas Haber Ajansı - Politika
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Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,

Son dakika haberler: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Başarıyla tamamlanan Afrika'ya açılım politikamız 2013 yılı itibariyle yerini Afrika ortaklık politikasına bıraktı" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Başarıyla tamamlanan Afrika'ya açılım politikamız 2013 yılı itibariyle yerini Afrika ortaklık politikasına bıraktı" dedi. - DAKAR

İhlas Haber Ajansı - Politika

Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanı, Afrika, Politika, Haberler

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