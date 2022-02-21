Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Başarıyla tamamlanan Afrika'ya açılım politikamız 2013 yılı itibariyle yerini Afrika ortaklık politikasına...
İhlas Haber Ajansı - Politika
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Son dakika haberler: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Başarıyla tamamlanan Afrika'ya açılım politikamız 2013 yılı itibariyle yerini Afrika ortaklık politikasına bıraktı" dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Başarıyla tamamlanan Afrika'ya açılım politikamız 2013 yılı itibariyle yerini Afrika ortaklık politikasına bıraktı" dedi. - DAKAR
İhlas Haber Ajansı - Politika