Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Avrupalı ve Amerikalı yatırımcıları her zaman başımızın üstünde tuttuk. Diyalog ve işbirliği ile çözülemeyecek...
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Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Avrupalı ve Amerikalı yatırımcıları her zaman başımızın üstünde tuttuk. Diyalog ve işbirliği ile çözülemeyecek...

11.12.2020 14:34 | Son Güncelleme: 11.12.2020 14:39
Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan:

Son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Avrupalı ve Amerikalı yatırımcıları her zaman başımızın üstünde tuttuk. Diyalog ve işbirliği ile çözülemeyecek hiçbir meselemizin olmadığını düşünüyorum.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Avrupalı ve Amerikalı yatırımcıları her zaman başımızın üstünde tuttuk. Diyalog ve işbirliği ile çözülemeyecek hiçbir meselemizin olmadığını düşünüyorum. Kapımız yatırımcılara her zaman sonuna kadar açık" - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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