Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Avrupalı ve Amerikalı yatırımcıları her zaman başımızın üstünde tuttuk. Diyalog ve işbirliği ile çözülemeyecek...
11.12.2020 14:34 | Son Güncelleme: 11.12.2020 14:39
Son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Avrupalı ve Amerikalı yatırımcıları her zaman başımızın üstünde tuttuk. Diyalog ve işbirliği ile çözülemeyecek hiçbir meselemizin olmadığını düşünüyorum.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Avrupalı ve Amerikalı yatırımcıları her zaman başımızın üstünde tuttuk. Diyalog ve işbirliği ile çözülemeyecek hiçbir meselemizin olmadığını düşünüyorum. Kapımız yatırımcılara her zaman sonuna kadar açık" - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı