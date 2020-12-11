Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Avrupalı ve Amerikalı yatırımcıları her zaman başımızın üstünde tuttuk. Diyalog ve işbirliği ile çözülemeyecek...

Son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Avrupalı ve Amerikalı yatırımcıları her zaman başımızın üstünde tuttuk. Diyalog ve işbirliği ile çözülemeyecek hiçbir meselemizin olmadığını düşünüyorum.