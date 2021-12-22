Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile Kamu-Sen Genel Başkanı Önder...
Gelen son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci'yi kabul etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci'yi kabul etti. - ANKARA
İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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