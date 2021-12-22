Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile Kamu-Sen Genel Başkanı Önder...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci'yi kabul etti. - ANKARA

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet