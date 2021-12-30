Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı kararları Resmi Gazete'de - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı kararları Resmi Gazete'de

Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı kararları Resmi Gazete'de
AA / Hamdi Çelikbaş - Haberler | Güncel

Son dakika haberi... İstanbul, Eskişehir, Kastamonu ve Adıyaman'da bazı alanlar teknoloji geliştirme bölgesi olarak tespit edilirken, Balıkesir ve Çankırı'da bazı bölgeler "kesin korunacak hassas alan" ilan edildi.

BALIKESİR (AA) - İstanbul, Eskişehir, Kastamonu ve Adıyaman'da bazı alanlar teknoloji geliştirme bölgesi olarak tespit edilirken, Balıkesir ve Çankırı'da bazı bölgeler "kesin korunacak hassas alan" ilan edildi.

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararlarına göre, İstanbul'un Zeytinburnu ilçesine bağlı Kazlıçeşme Mahallesinde sınır ve koordinatları belirlenen alan Biruni Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi olarak belirlendi.

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesi Büyükdere Mahallesinde sınır ve koordinatları gösterilen alan TEKNOGÜ Teknoloji Geliştirme Bölgesi, Kastamonu'nun merkez Gölemirler Mahallesindeki alan Kastamonu Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi, Adıyaman'ın merkez Altınşehir Mahallesindeki alan da Adıyaman Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi ADYÜ Teknokent olarak tespit edildi.

Balıkesir ve Çankırı'da bazı bölgeler "kesin korunacak hassas alan" ilan edildi

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde bulunan Yuvarlak Ada ve Kayalık Ada'nın doğal sit alanının koruma statüsünün yeniden değerlendirilmesi sonucunda kesin korunacak hassas alan olarak tescil ve ilan edilmesi kararlaştırıldı.

Çankırı'nın Orta ilçesindeki Sakaeli Köyü Doğal Sit Alanı da koruma statüsünün yeniden değerlendirilmesi sonucunda kesin korunacak hassas alan olarak tescil ve ilan edildi.

Kocaeli ve Erzurum'da acele kamulaştırma kararları

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde "rezerv yapı alanı" olarak belirlenen sahada yer alan bazı taşınmazlar Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından acele kamulaştırılacak.

Erzurum'un Yakutiye ilçesi Topçuoğlu Mahallesi sınırları içerisinde bulunan bazı taşınmazların da Gürcükapı Camii Çevresi Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi kapsamında Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından acele kamulaştırılması kararlaştırıldı.

Niğde'nin merkez ilçe Hıdırlık Mahallesindeki bazı alanlar ise kentsel dönüşüm ve gelişim proje alanı olarak belirlendi.

Cumhurbaşkanı kararı ile Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak Veri Bilimi ve Yapay Zeka Enstitüsü kurulmasına karar verildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan öğretmenlere müjde Açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan öğretmenlere müjde Açıklaması

 Son dakika gündem: Cumhurbaşkanı Erdoğan Pirinkayalar Tüneli Açılış Töreni'ne canlı bağlantı ile katıldı Açıklaması

Son dakika gündem: Cumhurbaşkanı Erdoğan Pirinkayalar Tüneli Açılış Töreni'ne canlı bağlantı ile katıldı Açıklaması

 Sağlık çalışanlarının ücretsiz toplu taşıma kullanma hakkı 30 Haziran 2022'ye uzatıldı

Sağlık çalışanlarının ücretsiz toplu taşıma kullanma hakkı 30 Haziran 2022'ye uzatıldı

AA / Hamdi Çelikbaş - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title