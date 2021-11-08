Son dakika haberi! CUMHURBAŞKANI, İYİ PARTİLİ LÜTFÜ TÜRKKAN'IN ŞEHİT AİLESİNE HAKARETLERİNİ VE TÜRKKAN'IN FETÖ'YE DESTEK VEREN AÇIKLAMALARINI İZLETTİ - Haberler
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Son dakika haberi! CUMHURBAŞKANI, İYİ PARTİLİ LÜTFÜ TÜRKKAN'IN ŞEHİT AİLESİNE HAKARETLERİNİ VE TÜRKKAN'IN FETÖ'YE DESTEK VEREN AÇIKLAMALARINI İZLETTİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası Millete Sesleniş konuşmasında, İYİ Partili Lütfü Türkkan'ın şehit ailesine hakaretlerini ve Türkkan'ın FETÖ'ye destek veren açıklamalarını izletti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası Millete Sesleniş konuşmasında, İYİ Partili Lütfü Türkkan'ın şehit ailesine hakaretlerini ve Türkkan'ın FETÖ'ye destek veren açıklamalarını izletti.

Son dakika haberi! CUMHURBAŞKANI, İYİ PARTİLİ LÜTFÜ TÜRKKAN'IN ŞEHİT AİLESİNE HAKARETLERİNİ VE TÜRKKAN'IN FETÖ'YE DESTEK VEREN AÇIKLAMALARINI İZLETTİ

Son dakika haberi! CUMHURBAŞKANI, İYİ PARTİLİ LÜTFÜ TÜRKKAN'IN ŞEHİT AİLESİNE HAKARETLERİNİ VE TÜRKKAN'IN FETÖ'YE DESTEK VEREN AÇIKLAMALARINI İZLETTİ

Son dakika haberi! CUMHURBAŞKANI, İYİ PARTİLİ LÜTFÜ TÜRKKAN'IN ŞEHİT AİLESİNE HAKARETLERİNİ VE TÜRKKAN'IN FETÖ'YE DESTEK VEREN AÇIKLAMALARINI İZLETTİ

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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