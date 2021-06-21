Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı için söylediği besteyle gündemi sallayan genç konuştu
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Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı için söylediği besteyle gündemi sallayan genç konuştu

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Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı için söylediği besteyle gündemi sallayan genç konuştu Karacabeyli gencin Erdoğan için bestelediği 'Koca Yürekli Adam' 2023 seçim şarkısı olabilir Babalar Günü dolayısıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile video konferans yoluyla gerçekleşen ve 81 vilayetten gencin yer...

Cumhurbaşkanı için söylediği besteyle gündemi sallayan genç konuştu

Karacabeyli gencin Erdoğan için bestelediği 'Koca Yürekli Adam' 2023 seçim şarkısı olabilir

BURSA - Babalar Günü dolayısıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile video konferans yoluyla gerçekleşen ve 81 vilayetten gencin yer aldığı konuşmaya katılan Karacabeyli Emre Çelik, Cumhurbaşkanı Erdoğan için bestelediği 'Koca Yürekli Adam' isimli şarkıyı seslendirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çelik'in yazıp seslendirdiği şarkıyı çok beğenirken, yaptığı açıklamada, "Bu şarkının daha çok zenginleştirilip güçlü hale getirilmesi gerekiyor. Daha sonra CD'sini gönderirsen, biz de arabamızda dinleriz. Hatta seçim kampanyamız için hazırlığını yaparız. Biraz daha zenginleştirip çoğaltman lazım. Gerekli destekleri sağlarız. CD'yi senden en kısa zamanda bekliyorum. Çok teşekkür ediyorum" dedi.

Babalar Günü dolayısıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile video konferans yoluyla gerçekleşen ve 81 vilayetten gencin yer aldığı konuşmaya Karacabeyli Emre Çelik de katıldı. Çelik, Cumhurbaşkanı Erdoğan için bestelediği 'Koca Yürekli Adam' isimli şarkıyı seslendirdi.

Toplantı sonrası Çelik ve AK Parti Gençlik Kolları üyelerini ağırlayan Belediye Başkanı Ali Özkan, "Gençlik, bizim en çok önem verdiğimiz konulardan biri. Cumhurbaşkanımız, bu çok değerli parçanın geliştirilmesi durumunda 2023 seçim müziği olarak kullanabileceğini ifade etti. Bu da tabii Karacabeyli gençler açısından çok onur verici bir durum. Biz de Emre Çelik kardeşimize ve onun ekibine her türlü desteği sağlamaya hazırız" dedi.

Öte yandan, bestesi ve müziği kendisine ait olan 'Koca Yürekli Adam'ı söyleyen Emre Çelik ise yaptığı açıklamada, "Bu tecrübe benim için gurur verici. Ülkemizdeki birçok genç için Cumhurbaşkanımıza şarkı söylemeyi seçtim, kendisiyle sohbet etmek bile hayaldir. Tabii bu süreç yalnız başına olmadı. Ekibimiz, yönetimimiz ve başkanımıza aynı zamanda teşekkür ediyorum. Bu burada kalmayacak, ileriki süreçlere aktaracağız. İnşallah her şey için hakkımızda hayırlısı olur. Boş vakitlerimde gitar hep elimde oluyor. Çalıyorum, şarkılar söylüyorum, besteler yazıyorum. Yayında da saz konusuna değindi Cumhurbaşkanımız. Ben de zaten saz çalmak istiyorum. Kendime güveniyorum, bu konuda da yetenekli olacağımı biliyorum" şeklinde konuştu.

Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı için söylediği besteyle gündemi sallayan genç konuştu
Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı için söylediği besteyle gündemi sallayan genç konuştu
Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı için söylediği besteyle gündemi sallayan genç konuştu
Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı için söylediği besteyle gündemi sallayan genç konuştu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Karacabeyli gencin Erdoğan için bestelediği 'Koca Yürekli Adam' 2023 seçim şarkısı olabilir
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