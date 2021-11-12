Son dakika haberi | Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Zirve toplantımızda teşkilatımızın gelecek perspektifini çizen Türk Dünyası 2040 Vizyonu Belgesi'ni de kabul ettik."
AA / Zeynep Rakipoğlu - Haberler | Güncel
Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Zirve toplantımızda teşkilatımızın gelecek perspektifini çizen Türk Dünyası 2040 Vizyonu Belgesi'ni de kabul ettik."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Zirve toplantımızda teşkilatımızın gelecek perspektifini çizen Türk Dünyası 2040 Vizyonu Belgesi'ni de kabul ettik."
AA / Zeynep Rakipoğlu - Son Dakika Haberleri
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