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Son dakika haberi | Cumhurbaşkanı Erdoğan, yurda döndü

AA / Sefa Mutlu - Haberler | Güncel
Son dakika haberi | Cumhurbaşkanı Erdoğan, yurda döndü

Son dakika gündem haberine göre Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkmenistan'daki temaslarını tamamlayarak yurda döndü.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkmenistan'daki temaslarını tamamlayarak yurda döndü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve beraberindekileri taşıyan özel uçak "TRK" saat 22.30'da Atatürk Havalimanı'na indi.

Erdoğan'ı burada İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve ilgililer karşıladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da İstanbul'a geldi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkmenistan'a gitti

AA / Sefa Mutlu - Son Dakika Haberleri

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