Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(YÖK Akademik Kariyer Liyakat Projesi) Önümüzdeki haftadan itibaren uygulamaya geçiriyoruz"
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Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(YÖK Akademik Kariyer Liyakat Projesi) Önümüzdeki haftadan itibaren uygulamaya geçiriyoruz"

04.02.2021 15:50 | Son Güncelleme: 04.02.2021 15:56

Son dakika haberi: YÖK Anadolu Projesi Tanıtım Toplantısı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması Üniversite rektörleriyle fotoğraf çekimi ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, YÖK Anadolu Projesi Tanıtım Toplantısı'nda konuştu.

YÖK Anadolu Projesi Tanıtım Toplantısı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması

Üniversite rektörleriyle fotoğraf çekimi ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, YÖK Anadolu Projesi Tanıtım Toplantısı'nda konuştu. (5)

Erdoğan: "(YÖK Akademik Kariyer Liyakat Projesi) Hazırlıkları tamamlanan bu projeyi önümüzdeki haftadan itibaren uygulamaya geçiriyoruz."

Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(YÖK Akademik Kariyer Liyakat Projesi) Önümüzdeki haftadan itibaren uygulamaya geçiriyoruz'
Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(YÖK Akademik Kariyer Liyakat Projesi) Önümüzdeki haftadan itibaren uygulamaya geçiriyoruz'
Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(YÖK Akademik Kariyer Liyakat Projesi) Önümüzdeki haftadan itibaren uygulamaya geçiriyoruz'
Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(YÖK Akademik Kariyer Liyakat Projesi) Önümüzdeki haftadan itibaren uygulamaya geçiriyoruz'

Kaynak: Anadolu Ajansı

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