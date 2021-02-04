Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(YÖK Akademik Kariyer Liyakat Projesi) Önümüzdeki haftadan itibaren uygulamaya geçiriyoruz"
04.02.2021 15:50 | Son Güncelleme: 04.02.2021 15:56
Son dakika haberi: YÖK Anadolu Projesi Tanıtım Toplantısı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması Üniversite rektörleriyle fotoğraf çekimi ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, YÖK Anadolu Projesi Tanıtım Toplantısı'nda konuştu.
YÖK Anadolu Projesi Tanıtım Toplantısı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması
Üniversite rektörleriyle fotoğraf çekimi ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, YÖK Anadolu Projesi Tanıtım Toplantısı'nda konuştu. (5)
Erdoğan: "(YÖK Akademik Kariyer Liyakat Projesi) Hazırlıkları tamamlanan bu projeyi önümüzdeki haftadan itibaren uygulamaya geçiriyoruz."
Kaynak: Anadolu Ajansı