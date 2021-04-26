Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yıllardır dile getirilen Ermeni iddiaları konusunda ortak bir tarih komisyonu kurulması teklifimize hala bir cevap alamadık."
Edinilen son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yıllardır dile getirilen Ermeni iddiaları konusunda ortak bir tarih komisyonu kurulması teklifimize hala bir cevap alamadık.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yıllardır dile getirilen Ermeni iddiaları konusunda ortak bir tarih komisyonu kurulması teklifimize hala bir cevap alamadık."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mümin Altaş