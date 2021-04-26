Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yıllardır dile getirilen Ermeni iddiaları konusunda ortak bir tarih komisyonu kurulması teklifimize hala bir cevap alamadık."
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Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yıllardır dile getirilen Ermeni iddiaları konusunda ortak bir tarih komisyonu kurulması teklifimize hala bir cevap alamadık."

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Yıllardır dile getirilen Ermeni iddiaları konusunda ortak bir tarih komisyonu kurulması teklifimize hala bir cevap alamadık.'
Anadolu Ajansı / Mümin Altaş - Haberler | Politika

Edinilen son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yıllardır dile getirilen Ermeni iddiaları konusunda ortak bir tarih komisyonu kurulması teklifimize hala bir cevap alamadık.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yıllardır dile getirilen Ermeni iddiaları konusunda ortak bir tarih komisyonu kurulması teklifimize hala bir cevap alamadık."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mümin Altaş

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