Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Yıl sonu büyüme) Beklentimiz, 10'u bulacağız. Bizim tahminimiz asgari 10 ama üzerine de çıkabilir."

Son dakika haberi | Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Artık cari açık verip bu açığı dış borçla finanse eden değil, döviz kazanıp cari fazla veren ekonomi olma hedefiyle hareket...

Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İhracatta çok iyi konumdayız. Şu anda 215-220 milyar dolarlara çıktık, yıl sonuna kadar bu 220'nin üzerine çıkacak.