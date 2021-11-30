Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Yıl sonu büyüme) Beklentimiz, 10'u bulacağız. Bizim tahminimiz asgari 10 ama üzerine de çıkabilir."
AA / Mehmet Tosun - Haberler | Güncel
Edinilen son dakika gelişmesine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Yıl sonu büyüme) Beklentimiz, 10'u bulacağız. Bizim tahminimiz asgari 10 ama üzerine de çıkabilir.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Yıl sonu büyüme) Beklentimiz, 10'u bulacağız. Bizim tahminimiz asgari 10 ama üzerine de çıkabilir."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye, finans piyasaları üzerinden ekonomik tehditlere pabuç bırakmaz. Reel ekonomimiz, bu tehditleri tamamen boşa...
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AA / Mehmet Tosun - Son Dakika Haberleri
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