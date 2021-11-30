Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Yıl sonu büyüme) Beklentimiz, 10'u bulacağız. Bizim tahminimiz asgari 10 ama üzerine de çıkabilir." - Haberler
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Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Yıl sonu büyüme) Beklentimiz, 10'u bulacağız. Bizim tahminimiz asgari 10 ama üzerine de çıkabilir."

AA / Mehmet Tosun - Haberler | Güncel
Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Edinilen son dakika gelişmesine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Yıl sonu büyüme) Beklentimiz, 10'u bulacağız. Bizim tahminimiz asgari 10 ama üzerine de çıkabilir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Yıl sonu büyüme) Beklentimiz, 10'u bulacağız. Bizim tahminimiz asgari 10 ama üzerine de çıkabilir."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Türkiye, finans piyasaları üzerinden ekonomik tehditlere pabuç bırakmaz. Reel ekonomimiz, bu tehditleri tamamen boşa...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye, finans piyasaları üzerinden ekonomik tehditlere pabuç bırakmaz. Reel ekonomimiz, bu tehditleri tamamen boşa...

 Son dakika haberi | Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Artık cari açık verip bu açığı dış borçla finanse eden değil, döviz kazanıp cari fazla veren ekonomi olma hedefiyle hareket...

Son dakika haberi | Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Artık cari açık verip bu açığı dış borçla finanse eden değil, döviz kazanıp cari fazla veren ekonomi olma hedefiyle hareket...

 Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'İhracatta çok iyi konumdayız. Şu anda 215-220 milyar dolarlara çıktık, yıl sonuna kadar bu 220'nin üzerine çıkacak.

Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İhracatta çok iyi konumdayız. Şu anda 215-220 milyar dolarlara çıktık, yıl sonuna kadar bu 220'nin üzerine çıkacak.

AA / Mehmet Tosun - Son Dakika Haberleri

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