Son dakika haberi | Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yeşil Kalkınma Devrimi doğrultusunda, İstanbul'u içinde yaşayanların hayat kalitesini yükseltecek hizmetlerle tanıştırmak...
Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yeşil Kalkınma Devrimi doğrultusunda, İstanbul'u içinde yaşayanların hayat kalitesini yükseltecek hizmetlerle tanıştırmak için kolları sıvadık"
İSTANBUL (İHA) - Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yeşil Kalkınma Devrimi doğrultusunda, İstanbul'u içinde yaşayanların hayat kalitesini yükseltecek hizmetlerle tanıştırmak için kolları sıvadık" - İSTANBUL
İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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