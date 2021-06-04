Son dakika haberi | Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yerli-yabancı ayrımına gitmeden, kimseyi ayırmadan, ötekileştirmeden Türk ekonomisine güvenen herkese biz de sahip çıkıyoruz."
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Son dakika haberi | Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yerli-yabancı ayrımına gitmeden, kimseyi ayırmadan, ötekileştirmeden Türk ekonomisine güvenen herkese biz de sahip çıkıyoruz."

Son dakika haberi | Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Yerli-yabancı ayrımına gitmeden, kimseyi ayırmadan, ötekileştirmeden Türk ekonomisine güvenen herkese biz de sahip çıkıyoruz.'
Anadolu Ajansı / Yıldız Nevin Gündoğmuş - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yerli-yabancı ayrımına gitmeden, kimseyi ayırmadan, ötekileştirmeden Türk ekonomisine güvenen herkese biz de sahip çıkıyoruz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yerli-yabancı ayrımına gitmeden, kimseyi ayırmadan, ötekileştirmeden Türk ekonomisine güvenen herkese biz de sahip çıkıyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yıldız Nevin Gündoğmuş

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Salgının en yoğun yaşandığı dünyada çarkların adeta durma noktasına geldiği dönemlerde bile Türk ekonomisi kontak kapatmadı.'
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Salgının en yoğun yaşandığı dünyada çarkların adeta durma noktasına geldiği dönemlerde bile Türk ekonomisi kontak kapatmadı."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Türk sanayicisi, ekonomimizin tökezlemesini umanlara inat çalışmaya, üretmeye, insanımız için istihdam oluşturmaya devam...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türk sanayicisi, ekonomimizin tökezlemesini umanlara inat çalışmaya, üretmeye, insanımız için istihdam oluşturmaya devam...

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Son dakika haberi | Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yerli-yabancı ayrımına gitmeden, kimseyi ayırmadan, ötekileştirmeden Türk ekonomisine güvenen herkese biz de sahip çıkıyoruz." - Haberler
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