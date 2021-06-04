Son dakika haberi | Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yerli-yabancı ayrımına gitmeden, kimseyi ayırmadan, ötekileştirmeden Türk ekonomisine güvenen herkese biz de sahip çıkıyoruz."
Son dakika gündem haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yerli-yabancı ayrımına gitmeden, kimseyi ayırmadan, ötekileştirmeden Türk ekonomisine güvenen herkese biz de sahip çıkıyoruz.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yerli-yabancı ayrımına gitmeden, kimseyi ayırmadan, ötekileştirmeden Türk ekonomisine güvenen herkese biz de sahip çıkıyoruz."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Yıldız Nevin Gündoğmuş