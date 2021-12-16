Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Yeni asgari ücret) Çalışanın evli olmasına ve çocuk sayısına göre bu rakam daha da yükselmektedir."
AA / Merve Yıldızalp - Haberler | Güncel
Son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Yeni asgari ücret) Çalışanın evli olmasına ve çocuk sayısına göre bu rakam daha da yükselmektedir.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Yeni asgari ücret) Çalışanın evli olmasına ve çocuk sayısına göre bu rakam daha da yükselmektedir."
??2022 yılı asgari ücreti 4.250 TL oldu!— Haberler (@Haberler) December 16, 2021
Sizce, yüzde 50'lik artış yeterli mi?
Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülkemiz ve milletimizin geleceğini ne faiz ve kur spekülatörleri ne yeminli iç ve dıştaki Türkiye düşmanları ne de bir avuç...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Yeni asgari ücret) Bu artışla, çalışanlarımızı fiyat artışları karşısında ezdirmeme kararlılığımızı ortaya koyduğumuza...
AA / Merve Yıldızalp - Son Dakika Haberleri
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