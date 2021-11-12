Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yeni adımız ve yapımız Türk Devletleri Teşkilatı'yla bundan sonra daha hızlı, özellikle ısrarla kök salacak, büyüyecek,...
Edinilen son dakika gelişmesine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yeni adımız ve yapımız Türk Devletleri Teşkilatı'yla bundan sonra daha hızlı, özellikle ısrarla kök salacak, büyüyecek, gelişecek ve serpileceğiz.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yeni adımız ve yapımız Türk Devletleri Teşkilatı'yla bundan sonra daha hızlı, özellikle ısrarla kök salacak, büyüyecek, gelişecek ve serpileceğiz." - İSTANBUL
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macaristan Başbakanı Orban ile ortak basın toplantısında konuştu: (1)
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İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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