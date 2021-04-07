Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yaptıkları muhtar edebiyatının ne kadar sahte olduğunu söylemeye bile gerek duymuyorum"

Edinilen son dakika haberine göre AK Parti TBMM Grup Toplantısı Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması AK Parti TBMM Grup Toplantısı TBMM - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu.