Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yaptıkları muhtar edebiyatının ne kadar sahte olduğunu söylemeye bile gerek duymuyorum"
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Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yaptıkları muhtar edebiyatının ne kadar sahte olduğunu söylemeye bile gerek duymuyorum"

Anadolu Ajansı - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika haberine göre AK Parti TBMM Grup Toplantısı Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması AK Parti TBMM Grup Toplantısı TBMM - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu.

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AK Parti TBMM Grup Toplantısı

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması AK Parti TBMM Grup Toplantısı

TBMM - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu. (10)

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Geçmişte muhtarların mühürlerini toplatarak tüm muhtarlıkların kapısına kilit vurmaya kalkanların, bugün yaptıkları muhtar edebiyatının ne kadar sahte olduğunu ise söylemeye bile gerek duymuyorum."

Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Yaptıkları muhtar edebiyatının ne kadar sahte olduğunu söylemeye bile gerek duymuyorum'
Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Yaptıkları muhtar edebiyatının ne kadar sahte olduğunu söylemeye bile gerek duymuyorum'
Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Yaptıkları muhtar edebiyatının ne kadar sahte olduğunu söylemeye bile gerek duymuyorum'
Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Yaptıkları muhtar edebiyatının ne kadar sahte olduğunu söylemeye bile gerek duymuyorum'

Kaynak: Anadolu Ajansı

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