Son dakika haberi | Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yanan her ağacın yerine fazlasını dikeceğiz, selin yıktığı her binayı daha sağlamıyla ayağa kaldıracağız. Hiçbir mağduriyete...

Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yanan her ağacın yerine fazlasını dikeceğiz, selin yıktığı her binayı daha sağlamıyla ayağa kaldıracağız. Hiçbir mağduriyete fırsat vermeyeceğiz.