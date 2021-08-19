Son dakika haberi | Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yanan her ağacın yerine fazlasını dikeceğiz, selin yıktığı her binayı daha sağlamıyla ayağa kaldıracağız. Hiçbir mağduriyete...
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Son dakika haberi | Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yanan her ağacın yerine fazlasını dikeceğiz, selin yıktığı her binayı daha sağlamıyla ayağa kaldıracağız. Hiçbir mağduriyete...

Son dakika haberi | Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Yanan her ağacın yerine fazlasını dikeceğiz, selin yıktığı her binayı daha sağlamıyla ayağa kaldıracağız. Hiçbir mağduriyete...
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yanan her ağacın yerine fazlasını dikeceğiz, selin yıktığı her binayı daha sağlamıyla ayağa kaldıracağız. Hiçbir mağduriyete fırsat vermeyeceğiz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yanan her ağacın yerine fazlasını dikeceğiz, selin yıktığı her binayı daha sağlamıyla ayağa kaldıracağız. Hiçbir mağduriyete fırsat vermeyeceğiz. Önemli olan birliğimize kardeşliğimize sıkı sıkıya sahip çıkmak." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Milleti terör örgütlerinin, darbe heveslilerinin, ekonomiye tuzak kuranların tasallutuna bırakmadıysak tabi felaketler...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Milleti terör örgütlerinin, darbe heveslilerinin, ekonomiye tuzak kuranların tasallutuna bırakmadıysak tabi felaketler...
Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Yanan her ağacın yerine fazlasını dikeceğiz, yanan her evi yeniden inşa edeceğiz, selin yıktığı her binayı daha sağlamıyla...
Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yanan her ağacın yerine fazlasını dikeceğiz, yanan her evi yeniden inşa edeceğiz, selin yıktığı her binayı daha sağlamıyla...
Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Orman yangınları, sel baskınları ve heyelan afetleri ile kuraklığa karşı planlarımızı gözden geçirip, yenileyeceğiz.'
Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Orman yangınları, sel baskınları ve heyelan afetleri ile kuraklığa karşı planlarımızı gözden geçirip, yenileyeceğiz."

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Son dakika haberi | Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yanan her ağacın yerine fazlasını dikeceğiz, selin yıktığı her binayı daha sağlamıyla ayağa kaldıracağız. Hiçbir mağduriyete... - Haberler
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