Son dakika haberi | Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Xiaomi ve iş ortağı Salcomp'un yaklaşık 30 milyon dolarlık yatırımla, 14 bin metrekare arazi üzerinde kurduğu bu fabrika,...
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Son dakika haberi | Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Xiaomi ve iş ortağı Salcomp'un yaklaşık 30 milyon dolarlık yatırımla, 14 bin metrekare arazi üzerinde kurduğu bu fabrika,...

Anadolu Ajansı / Abdulkadir Günyol - Haberler | Ekonomi
Son dakika haberi | Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Xiaomi ve iş ortağı Salcomp'un yaklaşık 30 milyon dolarlık yatırımla, 14 bin metrekare arazi üzerinde kurduğu bu fabrika,...

Edinilen son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Xiaomi ve iş ortağı Salcomp'un yaklaşık 30 milyon dolarlık yatırımla, 14 bin metrekare arazi üzerinde kurduğu bu fabrika, yıllık 5 milyon üretim kapasitesiyle 2 bin kişiye de istihdam sağlayacaktır.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Xiaomi ve iş ortağı Salcomp'un yaklaşık 30 milyon dolarlık yatırımla, 14 bin metrekare arazi üzerinde kurduğu bu fabrika, yıllık 5 milyon üretim kapasitesiyle 2 bin kişiye de istihdam sağlayacaktır."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdulkadir Günyol

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