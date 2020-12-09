Son dakika haberi | Cumhurbaşkanı Erdoğan, Webo'ya sarf edilen ırkçı sözleri kınadı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Son dakika haberi | Cumhurbaşkanı Erdoğan, Webo'ya sarf edilen ırkçı sözleri kınadı

09.12.2020 00:55 | Son Güncelleme: 09.12.2020 00:59
Son dakika haberi | Cumhurbaşkanı Erdoğan, Webo'ya sarf edilen ırkçı sözleri kınadı

Son dakika haber... CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, "Temsilcimiz Başakşehir'in teknik ekibinden Pierre Webo'ya karşı sarf edilen ırkçı sözleri şiddetle kınıyor, UEFA tarafından gereken adımların atılacağına inanıyorum" dedi.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, "Temsilcimiz Başakşehir'in teknik ekibinden Pierre Webo'ya karşı sarf edilen ırkçı sözleri şiddetle kınıyor, UEFA tarafından gereken adımların atılacağına inanıyorum" dedi. 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Twitter hesabından '#Notoracism' etiketi ile yaptığı açıklamada, "Temsilcimiz Başakşehir'in teknik ekibinden Pierre Webo'ya karşı sarf edilen ırkçı sözleri şiddetle kınıyor, UEFA tarafından gereken adımların atılacağına inanıyorum. Sporda ve hayatın tüm alanlarında ırkçılığa ve ayrımcılığa kayıtsız şartsız karşıyız" ifadelerini kullandı. Öte yandan; TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, Twitter hesabından yaptıkları paylaşımlarla, yapılan sözlü saldırıyı kınadı.

 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

İlgili Haberler

Son dakika haberi | Almanya'da 1 aydır korona tedavisi gören Cezayir Cumhurbaşkanı Tebboune taburcu edildi
Son dakika haberi | Almanya'da 1 aydır korona tedavisi gören Cezayir Cumhurbaşkanı Tebboune taburcu edildi
Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mescid-i Aksa İmam Hatibi'ni kabul etti
Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mescid-i Aksa İmam Hatibi'ni kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'li vekilin TSK'yı hedef alan sözlerine sert tepki: Ordumuza iftira atılmasına izin veremeyiz
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'li vekilin TSK'yı hedef alan sözlerine sert tepki: Ordumuza iftira atılmasına izin veremeyiz

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Yaşar Güler Hulusi Akar Donald Trump Mustafa Destici Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Demet Özdemir Perihan Savaş Haluk Bilginer Gonca Vuslateri
Spor Sörloth Serdar Aziz Mbaye Diagne Ali Palabıyık Josef De Souza
Tüm Haberler Silah Aralık Fenerbahçe Başakşehir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberi | Cumhurbaşkanı Erdoğan, Webo'ya sarf edilen ırkçı sözleri kınadı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.12.2020 00:59:27. #1.15#
title