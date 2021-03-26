Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Libya Başkanlık Konseyi Başkanı el-Menfi ile bir araya geldi
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Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Libya Başkanlık Konseyi Başkanı el-Menfi ile bir araya geldi

Anadolu Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed Yunus el-Menfi ve beraberindeki heyetle çalışma ziyaretinde bir araya geldi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed Yunus el-Menfi ve beraberindeki heyetle çalışma ziyaretinde bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Vahdettin Köşkü'nde Libya Başkanlık Konseyi Başkanı el-Menfi, konsey üyesi Abdullah Hüseyin El Lafi ve beraberindeki heyetle görüşmesi saat 17.05'de başladı.

Görüşmede, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da yer alıyor.

Libya Başkanlık Konseyinin, göreve başlamasının ardından Türkiye'ye düzenledikleri bu ilk ziyarette, Türkiye-Libya arasındaki köklü ilişkiler tüm yönleriyle gözden geçiriliyor.

İş birliğinin daha da geliştirilmesine yönelik adımların ele alındığı görüşmelerde, ikili ilişkilerin yanı sıra güncel, bölgesel ve uluslararası meseleler hakkında fikir alışverişinde de bulunuluyor.

Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Libya Başkanlık Konseyi Başkanı el-Menfi ile bir araya geldi
Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Libya Başkanlık Konseyi Başkanı el-Menfi ile bir araya geldi
Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Libya Başkanlık Konseyi Başkanı el-Menfi ile bir araya geldi
Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Libya Başkanlık Konseyi Başkanı el-Menfi ile bir araya geldi

Kaynak: Anadolu Ajansı

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