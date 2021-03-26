Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Libya Başkanlık Konseyi Başkanı el-Menfi ile bir araya geldi

Son dakika gündem haberi: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed Yunus el-Menfi ve beraberindeki heyetle çalışma ziyaretinde bir araya geldi.