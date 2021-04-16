CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN VE BAKAN SOYLU ÇENGELKÖY POLİS MERKEZİ'NDE İFTARA KATILACAK

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın polislere yapacağı iftar öncesi Çengeköy Polis Merkezi'ne geldi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın polislere yapacağı iftar öncesi Çengeköy Polis Merkezi'ne geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önce İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, polis merkezine gelerek buradaki polislerle sohbet etti. Bakan Soylu'nun bir polisin de başını okşadığı görüldü. Soylu daha sonra çevrede bulunan esnafı ve yoldan geçen araçlardaki vatandaşları selamladı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı