CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN VE BAKAN SOYLU ÇENGELKÖY POLİS MERKEZİ'NDE İFTARA KATILACAK
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CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN VE BAKAN SOYLU ÇENGELKÖY POLİS MERKEZİ'NDE İFTARA KATILACAK

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın polislere yapacağı iftar öncesi Çengeköy Polis Merkezi'ne geldi.

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın polislere yapacağı iftar öncesi Çengeköy Polis Merkezi'ne geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önce İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, polis merkezine gelerek buradaki polislerle sohbet etti. Bakan Soylu'nun bir polisin de başını okşadığı görüldü. Soylu daha sonra çevrede bulunan esnafı ve yoldan geçen araçlardaki vatandaşları selamladı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN VE BAKAN SOYLU ÇENGELKÖY POLİS MERKEZİ'NDE İFTARA KATILACAK
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN VE BAKAN SOYLU ÇENGELKÖY POLİS MERKEZİ'NDE İFTARA KATILACAK
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN VE BAKAN SOYLU ÇENGELKÖY POLİS MERKEZİ'NDE İFTARA KATILACAK
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN VE BAKAN SOYLU ÇENGELKÖY POLİS MERKEZİ'NDE İFTARA KATILACAK

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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