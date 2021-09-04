Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan, vatandaşların davetini geri çevirmeyerek mahalle kıraathanesinde çay içti
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Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan, vatandaşların davetini geri çevirmeyerek mahalle kıraathanesinde çay içti

Anadolu Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kıraathaneye gelişi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vatandaşlarla sohbet etmesi RİZE - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rize'deki temasları kapsamında Salarha Tüneli Açılış Töreni'ne katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kıraathaneye gelişi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vatandaşlarla sohbet etmesi RİZE - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rize'deki temasları kapsamında Salarha Tüneli Açılış Töreni'ne katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, açılışın ardından vatandaşların davetini geri çevirmeyerek mahalle kıraathanesinde çay içti.

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan, vatandaşların davetini geri çevirmeyerek mahalle kıraathanesinde çay içti
Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan, vatandaşların davetini geri çevirmeyerek mahalle kıraathanesinde çay içti
Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan, vatandaşların davetini geri çevirmeyerek mahalle kıraathanesinde çay içti
Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan, vatandaşların davetini geri çevirmeyerek mahalle kıraathanesinde çay içti

Kaynak: Anadolu Ajansı

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Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan, vatandaşların davetini geri çevirmeyerek mahalle kıraathanesinde çay içti - Haberler
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