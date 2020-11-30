Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Vatandaşlarımızın salgın tehdit olmaktan çıkana kadar mecbur kalmadıkça kalabalığa karışmamasını istiyoruz"
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Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Vatandaşlarımızın salgın tehdit olmaktan çıkana kadar mecbur kalmadıkça kalabalığa karışmamasını istiyoruz"

30.11.2020 20:14 | Son Güncelleme: 30.11.2020 20:20

Son dakika haberler... -Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın basın toplantısında konuşması ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısının ardından basın toplantısı düzenledi.

-Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın basın toplantısında konuşması ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısının ardından basın toplantısı düzenledi. (1)

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Salgının olumsuz etkisini azaltmak için, insan hareketliliğini en aza indirmeyi amaçlayan tedbirler dışında çare bulunmuyor."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Kovid-19'la mücadele) 83 milyon hep birlikte seferberlik ruhuyla hareket etmemiz gerekiyor."Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Kovid-19'la mücadele) 83 milyon hep birlikte seferberlik ruhuyla hareket etmemiz gerekiyor."

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Erdoğan: "Vatandaşlarımızın salgın tehdit olmaktan çıkana kadar mecbur kalmadıkça kalabalığa karışmamasını, dikkatli hareket etmelerini istiyoruz."

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Vatandaşlarımızın salgın tehdit olmaktan çıkana kadar mecbur kalmadıkça kalabalığa karışmamasını istiyoruz'
Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Vatandaşlarımızın salgın tehdit olmaktan çıkana kadar mecbur kalmadıkça kalabalığa karışmamasını istiyoruz'
Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Vatandaşlarımızın salgın tehdit olmaktan çıkana kadar mecbur kalmadıkça kalabalığa karışmamasını istiyoruz'
Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Vatandaşlarımızın salgın tehdit olmaktan çıkana kadar mecbur kalmadıkça kalabalığa karışmamasını istiyoruz'

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mesut Tankulu

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