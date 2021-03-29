Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Vatandaşlarımıza evlerindeki altın ve dövizi, finans kuruluşları vasıtasıyla ekonomimize kazandırmaları çağrımı tekrarlıyorum"
Anadolu Ajansı / Özcan Yıldırım - Haberler | Güncel
Son dakika haberler: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Vatandaşlarımıza evlerindeki altın ve dövizi, finans kuruluşları vasıtasıyla ekonomimize kazandırmaları çağrımı tekrarlıyorum"
Son dakika! Erdoğan'dan Xiaomi'nin yatırımına ilişkin açıklama: Türkiye üretim üssü olma yolunda ilerliyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Vatandaşlarımıza evlerindeki altın ve dövizi, finans kuruluşları vasıtasıyla ekonomimize kazandırmaları çağrımı tekrarlıyorum"
Kaynak: Anadolu Ajansı / Özcan Yıldırım