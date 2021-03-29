Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Vatandaşlarımıza evlerindeki altın ve dövizi, finans kuruluşları vasıtasıyla ekonomimize kazandırmaları çağrımı tekrarlıyorum"
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Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Vatandaşlarımıza evlerindeki altın ve dövizi, finans kuruluşları vasıtasıyla ekonomimize kazandırmaları çağrımı tekrarlıyorum"

Anadolu Ajansı / Özcan Yıldırım - Haberler | Güncel
Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Vatandaşlarımıza evlerindeki altın ve dövizi, finans kuruluşları vasıtasıyla ekonomimize kazandırmaları çağrımı tekrarlıyorum'

Son dakika haberler: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Vatandaşlarımıza evlerindeki altın ve dövizi, finans kuruluşları vasıtasıyla ekonomimize kazandırmaları çağrımı tekrarlıyorum"

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Vatandaşlarımıza evlerindeki altın ve dövizi, finans kuruluşları vasıtasıyla ekonomimize kazandırmaları çağrımı tekrarlıyorum"

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özcan Yıldırım

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