Son dakika haberi | Cumhurbaşkanı Erdoğan, Vahdettin Köşkü güzergahındaki fırını ziyaret etti
19.12.2020 14:11 | Son Güncelleme: 19.12.2020 14:15
Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Vahdettin Köşkü güzergahındaki fırını ziyaret etti Cumhurbaşkanı Erdoğan günlük çalışmaları için Vahdettin Köşkü'ne geçerken Çengelköy'de kısıtlamanın olduğu hafta sonunda bir fırına uğrayarak simit ve ekmek aldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Vahdettin Köşkü güzergahındaki fırını ziyaret etti
İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Erdoğan günlük çalışmaları için Vahdettin Köşkü'ne geçerken Çengelköy'de kısıtlamanın olduğu hafta sonunda bir fırına uğrayarak simit ve ekmek aldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı