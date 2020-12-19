Son dakika haberi | Cumhurbaşkanı Erdoğan, Vahdettin Köşkü güzergahındaki fırını ziyaret etti

Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Vahdettin Köşkü güzergahındaki fırını ziyaret etti Cumhurbaşkanı Erdoğan günlük çalışmaları için Vahdettin Köşkü'ne geçerken Çengelköy'de kısıtlamanın olduğu hafta sonunda bir fırına uğrayarak simit ve ekmek aldı.