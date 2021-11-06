Son dakika haberi | Cumhurbaşkanı Erdoğan, Üsküdar'daki Palet Türk Müziği İlkokulu'nun açılışı yaptı
Son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Üsküdar'daki Palet Türk Müziği İlkokulu'nun açılışına katılarak çocuklarla birlikte şarkı söyledi.
ÜSKÜDAR, İSTANBUL (İHA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Üsküdar'daki Palet Türk Müziği İlkokulu'nun açılışına katılarak çocuklarla birlikte şarkı söyledi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Üsküdar'daki Palet Türk Müziği İlkokulu'nun açılışını yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, tören sonrasında Türk müziği enstrümanlarının olduğu bölümü ziyaret ederek okul hakkında bilgi aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, okulu gezdiği sırada çocuklarla yakından ilgilendi. Kemal Batanay 2. sınıf öğrencileri Cumhurbaşkanı Erdoğan'la birlikte şarkı seslendirdi. - İSTANBUL
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Palet Türk Müziği İlkokulu'nun açılışında çocuklarla birlikte şarkı söyledi
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